В Красноярске водопроводной водой отравились 27 человек

19:14
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Красноярске некачественной водой из-под крана отравились не менее 27 человек. Об этом сообщили в пресс-службе компании-поставщика "КрасКом".
"На данный момент установлены 27 человек, пострадавших в разной степени от некачественной воды по следующим адресам: улица Киренского, 32, 32к, 32м, улица 2-я Огородная, 22а, 24, 25, 26, улица Дачная, 28, 30а, 35, 35А; улица Борисова, 30", – приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.
В организации также попросили жителей названных домов пользоваться холодной водой как технической, при этом рекомендовали перед применением ее кипятить. Уточняется, что дополнительные пробы воды из распределительной сети и в квартирах домов в Студгородке будут проводиться в течение предстоящей недели.
Ранее сообщалось, что сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы на водозаборе "Гремячий лог" в Октябрьском районе Красноярска после сообщений об отравлении. Среди горожан подтвердились случаи острой кишечной инфекции.
В январе генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить качество питания в российских детских садах и школах. Данная мера была принята после нескольких массовых случаев отравления среди школьников.
В столичном регионе школьные столовые проверили на соблюдение санитарных норм
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