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Власти Барнаула уточнили, что к врачам с признаками отравления обратились 10 школьников. При этом диагноз "отравление" никому из них поставлен не был, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что за медпомощью в Барнауле обратились более 140 школьников.

Как рассказал начальник управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Вячеслав Киричук, у учеников наблюдались такие симптомы, как рвота, расстройство желудка и температура. Десяти обрившимся в медучреждения поставили диагноз "гастроэнтерит", "дисперсия", "дисфункция ЖКТ".

В учебном заведении работают специалисты управления Роспотребнадора по Алтайскому краю, ведется эпидемиологическое расследование. В случае роста числа заболевших некоторые классы закроют на карантин.

Ранее сообщалось, что в Красноярске возбуждено уголовное дело по факту отравления школьников в 17 учебных заведениях. Отмечалось, что было зарегистрировано более 70 случаев иерсиниозной инфекции с предварительным диагнозом "псевдотуберкулез". Предположительно, возбудителем инфекции стали овощные салаты, приготовленные с нарушением технологического процесса.

