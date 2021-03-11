Более 140 школьников с признаками отравления обратились за медпомощью в Барнауле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 140 учеников школы № 128 в Барнауле Алтайского края обратились к врачам с симптомами отравления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

"Всего к медикам за последнюю неделю обратились 144 ребенка", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Красноярске возбуждено уголовное дело по факту отравления школьников в 17 учебных заведениях. Отмечалось, что было зарегистрировано более 70 случаев иерсиниозной инфекции с предварительным диагнозом "псевдотуберкулез". Предположительно, возбудителем инфекции стали овощные салаты, приготовленные с нарушением технологического процесса.

