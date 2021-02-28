В Казахстане мать и ребенок умерли из-за средства от клопов

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Женщина и ее ребенок погибли из-за распыления ядовитого средства от клопов в казахстанском Актау, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Кроме того, от этого пострадали девять человек, шестеро из которых были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Отмечается, что женщина решила вытравить клопов у себя дома, не обратившись в специальные службы. Она распылила в своей квартире промышленный яд, предназначенный для дезинфекции зернохранилищ и противопоказанный к применению в жилых помещениях.

Ранее в общежитии в казахстанском Петропавловске произошел взрыв, в результате которого погибли два человека и 13 пострадали.