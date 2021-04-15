Бастрыкин взял на контроль дело по факту отравления детей хлором в бассейне Ижевска

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин проконтролирует ход расследования дела об отравлении восьми детей хлором в частном бассейне в Ижевске, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Инцидент произошел 13 апреля на территории Октябрьского района города. С 14:00 бассейном пользовалась группа детей от 6 до 14 лет и двое взрослых. Около 22:00 они почувствовали недомогание. Восьмерых детей госпитализировали.

Известно, что предприниматель проводил утром обеззараживание воды в бассейне с применением хлорсодержащих препаратов. В настоящее время угрозы для жизни детей нет, им оказывается необходимая медицинская помощь. По факту случившегося организована проверка.