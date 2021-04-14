В Ижевске восемь детей отравились хлором в частном бассейне

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В Ижевске госпитализировали восемь детей, отравившихся хлором в частном бассейне. Об этом сообщает СУ СК РФ по Удмуртии.

Уточняется, что инцидент произошел на территории Октябрьского района города. Предприниматель проводил утром обеззараживание воды в бассейне с применением хлорсодержащих препаратов.

"После бассейн посетила группа детей в возрасте от 6 до 14 лет с двумя взрослыми. После они почувствовали себя плохо, восьмерых детей госпитализировали с признаками отравления", – говорится в сообщении.

Угрозы для жизни детей нет, им оказывается необходимая медицинская помощь. По факту случившегося организована проверка.

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