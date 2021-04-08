В Карелии почти 60 детей обратились к медикам с признаками отравления

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В городе Олонце в Карелии к врачам обратились 57 учеников школы № 1, где зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице во "ВКонтакте".

"В течение суток, 7 и 8 апреля, в Олонецкую ЦРБ обратились за медицинской помощью 58 человек с признаками кишечной инфекции. 57 из них – дети, а также один работник пищеблока школы", – говорится в сообщении.

Специалисты оценивают состояние больных как легкое. Никому из них госпитализация пока не потребовалась. Для консультаций и помощи выехали главный внештатный педиатр и главный внештатный инфекционист региона.

Следственные органы СК РФ по региону, а также прокуратура Карелии организовали проверку по факту случившегося. В райцентре организовали оперативный штаб.

Ранее на Ставрополье с признаками кишечного расстройства доставили в сельскую больницу 55 человек. Уточняется, что большая часть пострадавших – дети.