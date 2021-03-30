На Ставрополье с признаками кишечного расстройства попали в больницу 55 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Ставрополье с признаками кишечного расстройства доставили в сельскую больницу 55 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Уточняется, что большая часть из пострадавших – дети (30).

Госпитализировали в медицинское учреждение в итоге семь человек.

Ранее сообщалось, что шестеро детей в возрасте от 3 до 11 лет из села Сидоры Волгоградской области попали в больницу из-за неизвестной инфекции. Известно, что детям поставили предварительный диагноз "вирусная инфекция неясной этиологии". Медики подтвердят его после того, как проведут лабораторные исследования.