Шестеро детей заразились неизвестным вирусом в Волгоградской области

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Шестеро детей в возрасте от 3 до 11 лет из села Сидоры Волгоградской области попали в больницу из-за неизвестной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.

Уточняется, что детям поставили предварительный диагноз "вирусная инфекция неясной этиологии". Медики подтвердят его после того, как проведут лабораторные исследования.

Известно, что троих младших детей доставили в инфекционное отделение областной больницы в Волгограде, еще троих госпитализировали в районную больницу. Прокуратура региона начала проверку.

Ранее сообщалось, что маленькую девочку обнаружили в захламленном доме в Подмосковье. Ее нашли полицейские, следовавшие за подозрительным мужчиной, который скрылся от них в частном доме.

Выяснилось, что ребенок жил в антисанитарных условиях со знакомым матери в доме в Талдомском районе. Женщина навещала дочь несколько раз в неделю. Подмосковные органы опеки намерены потребовать у суда лишить ее родительских прав.