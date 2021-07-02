Авария после выброса хлора в Ижевске локализована, утечка приостановлена – глава Удмуртии

02 июля, 22:32
Фото: instagram.com/brechalov
Аварию на станции подъема воды с выбросом хлора в Ижевске локализовали, утечка приостановлена. Об этом глава Удмуртии Александр Бречалов написал на своей странице в Instagram.
"В настоящий момент авария локализована, утечка приостановлена. Силами МЧС проводятся мероприятия для локализации последствий. Силами Роспотребнадзора и МЧС сделали только что замеры. Предельные нормы хлора в воздухе пока в норме", – подчеркнул он.
Бречалов добавил, в следующие сутки оперативные службы будут контролировать ситуацию каждые 30–45 минут, однако опасности для жизни и здоровья граждан нет.
Жителям домов 17, 19, 21 и других по четной стороне Песочной улицы он рекомендовал быть внимательнее, а при возникновении проблем со здоровьем обращаться в скорую помощь.
В пресс-службе Минздрава Удмуртии сообщили, что пока с жалобами на отравление в службу скорой помощи никто не обращался, на на всякий случай развернуто 20 коек в токсикологическом отделении городской клинической больницы № 6.
В региональном Роспотребнадзоре рассказали о работе на месте специалистов и проведении замеров на границе жилой зоны на содержание в воздухе хлора.
Ранее жителей Городка Металлургов в Ижевске попросили покинуть территорию, так как на станции подъема воды по адресу город Ижевск, улица Песочная, 9а, произошел выброс хлора. В региональном управлении МЧС предупредили, что пары хлора сильно раздражают органы дыхания, глаза, кожу.
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