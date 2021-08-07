Уголовное дело возбудили после отравления детей в позде Мурманск – Адлер

15:16
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления детей, которые направлялись в детский оздоровительный лагерь в поезде по маршруту Мурманск – Адлер. Об этом сообщает РИА Новости.
"...возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", – заявили в пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Ранее Северо-Кавказская железная дорога сообщила о госпитализации 20 детей в медучреждения Белореченске и Апшеронска на Кубани в связи с симптомами кишечной инфекции. Еще 15 детей, у которых выявили признаки болезни, продолжили путь до станции назначения после медосмотра.
Для расследования инцидента собрана следственно-оперативная группа, в которую вошли представители Мурманского, Ростовского, Северного и Краснодарского следственных отделов.
Как сообщили в министерстве образования и науки Мурманской области, среди 118 жителей региона, которые находились в поезде, случаев отравления не зафиксировано. По данным ведомства, состав покинули дети из Карелии.
По информации Минздрава Краснодарского края, дети поступили в медучреждения в состоянии легкой и средней степени тяжести.
В июле пятеро детей пострадали в результате отравления хлоркой в аквапарке. Инцидент произошел в Казани. Один из детей поступил к врачам в стабильно тяжелом состоянии.
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