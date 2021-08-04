Врач рассказала, как избежать пищевого отравления во время отпуска

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Гастроэнтеролог-нутрициолог сервиса "СберЗдоровье" Алина Губанова рассказала, как избежать пищевых отравлений во время отпуска. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Во время отдыха лучше придерживаться той системы питания, в которой вы живете вне отпусков. Можно добавлять местные блюда и пробовать новую еду, но сохранять необходимый баланс", – предупредила Губанова.
Она подчеркнула, что важно чаще мыть руки, а также не забывать мыть овощи, ягоды и фрукты перед их употреблением. Также необходимо хранить скоропортящиеся продукты не более двух часов и не пить воду из открытых водоемов.
"По статистике, [летом] увеличивается число консультаций с врачами по поводу пищевых отравлений. Количество таких обращений к врачам телемедицины "СберЗдоровья" за лето выросло на 24% относительно предыдущих двух месяцев", – рассказали в пресс-службе сервиса.
Там также напомнили, что ряд заболеваний пищевого происхождения может передаваться от зараженных людей через поверхности или воду.
Ранее директор департамента исследований Роскачества Людмила Буслаева рассказала, что делать с продуктами питания с истекшим сроком годности. Как считает эксперт, увеличить сроки годности производитель может либо путем обработки продукта высокой температурой, либо добавив консерванты, стабилизаторы и окислители.
"Правила города": что делать при пищевом отравлении
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