Эксперт рассказала, что делать с просроченными продуктами

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Директор Департамента исследований Роскачества Людмила Буслаева рассказала, что делать с продуктами питания с вышедшим сроком годности. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
По словам специалиста, у многих людей большая часть доходов уходит на продукты, однако не всегда получается вовремя их употребить. Особенно часто продукты портятся в жару. Как считает эксперт, увеличить сроки годности производитель может либо путем обработки продукта высокой температурой, либо добавив консерванты, стабилизаторы и окислители.
Буслаева заявила, что самые капризные – ультраскоропортящиеся продукты (пирожные с кремом, готовые салаты, свежая рыба, полуфабрикаты из охлажденного мяса). Ими проще всего отравиться, поскольку они сохраняют потребительские свойства лишь от половины суток до 3 дней. Специалист подчеркнула, что на упаковке производитель обязан указывать точную дату производства.
Также она предупредила, что время, за которое будет портиться продукт, зависит от содержания в нем двух компонентов: влаги и жира. Чем их больше, тем ниже срок хранения. Если содержание влаги и жира в продукте минимум, эту еду можно употребить и по истечении срока годности, отравления, скорее всего, человек не получит, но и удовольствия такая еда не доставит из-за изменений органолептических свойств.
Ранее британский диетолог Харриет Смит назвала три продукта, употребление которых стоит ограничить для борьбы с появлением прыщей на коже.
"Сортировочная": просроченные продукты
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