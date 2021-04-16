Врач раскрыла опасность случайного употребления плесени в пищу

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Врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала, что случайное употребление заплесневелой еды может привести к пищевому отравлению. Об этом она сообщила телеканалу "Звезда".

Специалист заявила, что небольшое количество плесени может и не навредить благодаря желудочному соку и иммунной защите. Однако при употреблении большего количества уже произойдет интоксикация организма, которая может привести к летальному исходу, уточнила врач.

"Обычно слабая иммунная система встречается у пенсионеров, людей с ожирением или хроническими болезнями. У этих людей может быть такое, что эта плесень вся не поборется, а человек может отравиться токсинами плесени", – отметила Тихомирова.

Она также уточнила, что основными симптомами такого отравления будут рвота, головная боль, температура. Обычно они проходят за несколько дней.

Ранее онколог рассказал, как приготовление продуктов влияет на развитие рака. Специалист отметил, что не столь важно, какие продукты употреблять в пищу, сколько важен способ их приготовления.

При жарке мяса на подсолнечном масле в продукте появляются канцерогенные вещества. Регулярный прием пищи, содержащей канцерогены, грозит образованием злокачественных опухолей в пищеварительной системе.