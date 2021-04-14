Диетолог назвала пять главных заблуждений о еде после пяти вечера

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Американский диетолог Рейчел Пол назвала пять главных заблуждений о еде после 17:00, которые есть у худеющих. Об этом она написала в Instagram.
По ее словам, в первую очередь многие люди едят слишком постный ужин и не получают удовольствия от пищи. Нутрициолог предлагает добавлять в блюда больше специй и легких соусов, а также подавать вместе с ним салат.
Она отметила, что неправильно недоедать на ужин, как многие делают. Переедать тоже не стоит, однако нужно включить в ужин белок, овощи и растительные жиры, отметила специалист.
Диетолог разрешает съесть вечером и что-то сладкое, если это вписывается в калораж. Чтобы заранее понять, сколько и какого десерта можно будет себе позволить, надо считать калории.
Пол также рекомендует ложиться спать в одно и то же время и следовать режиму, а не часами смотреть сериалы по ночам. По словам специалиста, это плохо сказывается на самочувствии и на следующий день может вынудить съесть что-то нездоровое.
Таке Пол призвала не морить себя голодом из-за переедания днем ранее. Она заверила, что это не приведет ни к чему хорошему.
Врач-терапевт, диетолог, нутрициолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева ранее заявила о вреде свежего хлеба. По ее словам, продукт сложно переваривается и обладает повышенной кислотностью.
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