20 школьников отравились в подмосковном Клину

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Прокуратура Московской области организовала проверку по факту отравления 20 школьников в Клину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Прокуратура организовала проверку информации об отравлении школьников в городском округе Клин. По предварительным данным, в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратились 20 детей", – говорится в сообщении.

Правоохранители оценят соблюдение требований законодательства и по итогам проверки при необходимости примут меры прокурорского реагирования.

Уточняется, что дети обратились за медицинской помощью еще 15 октября. Всем им была оказана медицинская помощь, шестеро продолжают проходить стационарное лечение в медучреждении.

По данному факту проверку также инициировал подмосковный главк СК РФ. Как уточнили в пресс-службе ведомства, следователи уже опросили сотрудников образовательного учреждения, где учатся дети, изъяли необходимую документацию, специалисты Роспотребнадзора между тем собрали образцы продуктов, которые употребляли школьники.

Ранее в Ангарске организовали доследственную проверку после отравления 14 воспитанников детского сада № 116. За день до этого в больницу обратились шестеро детей, у двух из них обнаружили норовирусную инфекцию.

