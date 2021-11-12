В Удмуртии возбудили дело по факту массового отравления школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил после отравления учеников школы в селе Каракулино в Удмуртии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.

В Следственном комитете подчеркнули, что за медицинской помощью обратились 15 школьников в возрасте 11 лет, их уже отпустили домой, им рекомендовано амбулаторное лечение.

Министр образования региона Светлана Болотникова заявила, что по данному факту отравления проводится комплексная проверка, специалисты взяли пробы в столовой.

"Ситуация находится на постоянном контроле. В настоящее время образовательный процесс в школе переведен в дистанционный формат. Всего в школе обучаются 650 детей", – приводит слова Болотниковой РИА Новости.

Ранее в Ангарске организовали доследственную проверку после отравления 14 воспитанников детского сада № 116. За день до этого в больницу обратились шестеро детей, у двух из них обнаружили норовирусную инфекцию.

