В Удмуртии возбудили дело по факту массового отравления школьников

11:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил после отравления учеников школы в селе Каракулино в Удмуртии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.
В Следственном комитете подчеркнули, что за медицинской помощью обратились 15 школьников в возрасте 11 лет, их уже отпустили домой, им рекомендовано амбулаторное лечение.
Министр образования региона Светлана Болотникова заявила, что по данному факту отравления проводится комплексная проверка, специалисты взяли пробы в столовой.
"Ситуация находится на постоянном контроле. В настоящее время образовательный процесс в школе переведен в дистанционный формат. Всего в школе обучаются 650 детей", – приводит слова Болотниковой РИА Новости.
Ранее в Ангарске организовали доследственную проверку после отравления 14 воспитанников детского сада № 116. За день до этого в больницу обратились шестеро детей, у двух из них обнаружили норовирусную инфекцию.
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