В Хабаровском крае 10 детей госпитализировали из санатория с опасной инфекцией

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Прокуратура организовала проверку после госпитализации с энтеровирусом 10 детей, отдыхавших в санатории "Металлург" в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Об этом сообщается на сайте регионального надзорного ведомства.

"В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц санатория и контролирующих органов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам проверки прокуратура примет необходимые меры реагирования.

Ранее сообщалось, что из лагеря "Юнга" во Владивостоке были госпитализированы 24 ребенка с симптомами пищевого отравления. По данным прокуратуры Приморья, всего в лагере отдыхал 261 ребенок. Организована доследственная проверка.

Прокуратуре предстоит дать оценку исполнению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и защиты прав несовершеннолетних при организации отдыха.