Кишечную палочку обнаружили в нижегородском детском лагере

14:37
Фото: nnovgorod.sledcom.ru
Управление Роспотребнадзора в Нижегородской области объявило об обнаружении кишечной палочки в детском лагере "Восток". Об этом сообщает ТАСС.
Учреждение располагается в Семеновском районе региона. В Роспотребнадзоре объяснили, что в ходе эпидемиологического расследования были выявлены нарушения санитарных требований.
"Из 45 смывов в шести выделена кишечная палочка: с чистых вилок, ложек, стаканов, кухонной посуды, банок, питьевого фонтанчика. Кроме этого, микробиологические показатели пробы "Чай с сахаром" превысили нормативный показатель в четыре раза", – рассказали в управлении.
За медицинской помощью с признаками отравления обратились 30 воспитанников лагеря "Восток". С 16 августа его работа была приостановлена. Предварительные результаты изучения смывов после заключительной дезинфекции будут получены 22 августа.
В Роспотребнадзоре сообщили, что в детском учреждении неудовлетворительно проведена уборка и дезинфекция санитарных узлов и спальных помещений, не проводится смена постельного белья, а также отсутствуют мыло и туалетная бумага в санитарных узлах.
В ведомстве планируют передать материалы расследования в органы прокуратуры.
Ранее в августе из лагеря "Юнга" во Владивостоке были госпитализированы 24 ребенка с симптомами пищевого отравления. Всего в учреждении находился 261 ребенок. В связи с данным инцидентом было возбуждено уголовное дело.
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