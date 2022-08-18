СК возбудил уголовное дело после отравления детей в детском лагере во Владивостоке

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Следователи возбудили уголовное дело после отравления 24 детей в детском лагере "Юнга" во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

"Ночью 17 августа пострадавшие обратились в медицинский пункт детского лагеря с болью в области живота. В настоящее время совместно со специалистами Роспотребнадзора проведен осмотр места происшествия", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что изъята документация, связанная с поставкой продуктов питания и санитарной безопасностью. Также взяты смывы и пробы продуктов, обработаны помещения пищеблока.

Дело заведено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Расследование продолжается.

Доследственную проверку организовала прокуратура Приморского края. Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и защиты прав несовершеннолетних при организации отдыха детей.

Ранее сообщалось, что 10 человек, в том числе один ребенок, попали в больницу с признаками отравления в Сосновском районе Нижегородской области. По данным местного Минздрава, пострадавшие употребляли в пищу грибы "зонтики", которые относятся к пластинчатым грибам.