Диетолог рассказала о вреде альтернативного молока

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Альтернативное молоко не имеет отношения к обычному и не обладает такими же полезными свойствами. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на диетолога Елену Соломатину.

"Молоко – это продукт животного происхождения, в котором содержатся жиры и белки, а также большое количество витаминов. А альтернативные напитки содержат свойства тех орехов или круп, из которых они сделаны", – объяснила эксперт.

При этом, как отметила Соломатина, в напитке могут встречаться вредные компоненты. В частности, речь идет о фосфатах, которые могут соединяться с кальцием. Это может привести к осложнению вещества в тканях и к гипокальциемии.

Соломатина допустила, что натуральное молоко можно заменять на альтернативное, если у человека есть непереносимость лактозы. При этом детям пить такое молоко противопоказано, добавила она.

Кроме того, от альтернативного молока лучше отказаться в случае наличия аллергии на орехи или крупы, считает эксперт.

По мнению диетолога, большинство пьют альтернативное молоко, чтобы отдать дань моде.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина рассказала, что ореховое молоко помогает разжижать кровь. По ее словам, такой напиток можно сделать в домашних условиях.

Как объяснила Мухина, после замачивания орехов, их необходимо измельчить в блендере вместе с водой. Так и получится растительное молоко, резюмировала она.

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