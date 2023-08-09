Роскачество обнаружило кишечную палочку в фарше ряда марок РФ

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Специалисты Роскачества, проверив фарш 18 торговых марок (ТМ) в России, выявили кишечную палочку, сальмонеллу и другие бактерии в 16 из них. Об этом сообщает РИА Новости.

Продукцию производителей проверяли по 86 показателям безопасности. Категорию выбрали для проверки на фоне системных проблем и множества запросов со стороны потребителей.

"В ходе проверки были выявлены бактерии группы кишечной палочки, сальмонеллы, листерии, а мясо некоторых торговых марок отнесено к группе сомнительной свежести. На российский "Знак качества" могут претендовать только две торговые марки", – говорится в сообщении ведомства.

Результаты исследований показали, что в фарше торговых марок "Азбука вкуса", "Рококо", "Перекресток", "Чернышихинское мясо", "Ярославский бройлер" и SPAR были выявлены превышения по количеству мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, в продукции "Троекурово", "Каждый день" и "Чернышихинское мясо" выявили бактерии группы кишечных палочек.

Сальмонеллы и листерии были обнаружены в фарше брендов "Своя", "ВкусВилл", "Чернышихинское мясо" и "Ярославский бройлер", "Троекурово" и "Перекресток".

Об итогах проверки Роскачество оповестило производителей. Изготовитель "Своя" провел программу мероприятий по предотвращению развития патогенных микроорганизмов, "ВкусВилл" и "Ярославский бройлер" организовали проверку. В SPAR сообщили об утилизации партии фарша.

Ранее ведомство, проверив продукцию российских молочных производителей, выявило в ней пальмовое масло. В частности, пальмовое масло было обнаружено в молоке брендов "Мое любимое лето", "Молочный день" и "Просто молоко". При этом попытку решить ситуацию предпринял только последний производитель.

