В ГД оценили идею маркировки продуктов с пальмовым маслом

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Предложение маркировать продукты, содержащие пальмовое масло, по такому же принципу, как и пачки сигарет, направлено на обеспечение здорового питания россиян. Об этом пишет RT со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Федота Тумусова.

Он подчеркнул, что считает это предложение правильным и поддержал его. По мнению Тумусова, если маркировка отсутствует, то люди не разбираются, какие продукты вредные, а какие нет.

Ранее руководитель Центра здорового образа жизни Ирина Писарева предложила маркировать продукты, содержащие пальмовое масло. Она уточнила, что есть множество исследований и заключений экспертов, доказывающих его вред. Как она считает, потребители должны знать об этом.

До этого спикер ГД Вячеслав Володин предложил подумать над введением уголовной ответственности для предприятий, использующих при производстве продуктов питания заменители, в том числе пальмовое масло.

"Доктор 24": пальмовое масло