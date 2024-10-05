Дети отравились в спортивной школе в Якутии

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Дети отравились в спортивной школе Мегино-Кангаласского района в Якутии. Об этом со ссылкой на СК России по Республике Саха сообщает РИА Новости.

"4 октября 2024 года в следственные органы СК России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение об ухудшении самочувствия после приема пищи нескольких воспитанников спортивной среднеобразовательной школы Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия)", – указано в сообщении.

Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение с симптомами пищевого отравления, им оказывается вся необходимая помощь.

Сотрудники СК выехали на место происшествия и организовали процессуальную проверку. Сейчас они устанавливают количество пострадавших, состояние их здоровья и проводят иные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее в Тамбовской области около 14 человек из детского лагеря "Спутник" обратились в больницу с признаками отравления. В результате двое были госпитализированы с симптомами отравления средней тяжести, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Остальные 12 пациентов написали отказ от госпитализации. Лагерь проверят сотрудники областного Роспотребнадзора, а также специалисты Минздрава и Минобразования по региону.

