05 октября, 07:02Происшествия
Дети отравились в спортивной школе в Якутии
Фото: 123RF/savmaster
Дети отравились в спортивной школе Мегино-Кангаласского района в Якутии. Об этом со ссылкой на СК России по Республике Саха сообщает РИА Новости.
"4 октября 2024 года в следственные органы СК России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение об ухудшении самочувствия после приема пищи нескольких воспитанников спортивной среднеобразовательной школы Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия)", – указано в сообщении.
Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение с симптомами пищевого отравления, им оказывается вся необходимая помощь.
Сотрудники СК выехали на место происшествия и организовали процессуальную проверку. Сейчас они устанавливают количество пострадавших, состояние их здоровья и проводят иные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.
Ранее в Тамбовской области около 14 человек из детского лагеря "Спутник" обратились в больницу с признаками отравления. В результате двое были госпитализированы с симптомами отравления средней тяжести, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Остальные 12 пациентов написали отказ от госпитализации. Лагерь проверят сотрудники областного Роспотребнадзора, а также специалисты Минздрава и Минобразования по региону.
"Безопасный город": суд отправил под стражу гендиректора компании по поставке готовой еды