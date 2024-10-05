Число отравившихся в спортивной школе в Якутии выросло до 29

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Число отравившихся в спортивной школе в Якутии детей выросло до 29. Об этом свидетельствует информация в телеграм-канале местного министерства здравоохранения.

"Общее количество пострадавших – 29 детей. Из них 25 – госпитализированы в инфекционное отделение, 4 – получают амбулаторное лечение", – уточняется в публикации.

Медики оценивают состояние детей как стабильное, добавили в ведомстве.

Деятельность пищеблока в школе, где произошло отравление, приостановили, сообщает управление Роспотребнадзора по республике. Специалисты взяли различные пробы для проведения дальнейших исследований. Учебный процесс сейчас проходит в удаленном формате.

Об отравлении в спортивной школе стало известно ранее. Информация об ухудшении самочувствия воспитанников поступила в региональный главк СК РФ 4 октября.

Следователи выехали на место происшествия и организовали процессуальную проверку. Они намерены установить причины и обстоятельства произошедшего.

