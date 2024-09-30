Умерших от отравления детей похоронили в Красноярском крае

Фото: ТАСС/Дмитрий Мармышев

Погибших в результате отравления под Красноярском четверых детей похоронили в селе Красная Сопка. Помощь в погребении оказала районная администрация, передает РИА Новости со ссылкой на главу села Олега Пономарева.

Он подчеркнул, что дети похоронены на местном кладбище. При этом администрация района организовала сбор денежных средств, в котором участвовали местные жители.

"Денежных средств достаточно даже не только для проведения похорон и поминального обеда, но и достаточно для установки оградки и памятника на будущее", – подчеркнул Пономарев.

Он также признался, что случившееся стало большой трагедией для всех жителей села.

Инцидент с отравлением семьи, проживающей с четырьмя детьми в красноярском селе, произошел 21 сентября. В тот день все члены семьи обратились в больницу с признаками отравления. Спустя время состояние 6-летней девочки и 13-летнего мальчика ухудшилось – оба ребенка скончались.

На следующий день умер третий ребенок, а в ночь на 23 сентября – четвертый. Родителей погибших детей удалось спасти и их уже выписали из больницы.

Кроме того, врачи сохранили ребенка у отравившейся женщины, которая находилась на 9-м месяце беременности. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

В рамках расследования следователи изъяли все средства от насекомых после того, как судебно-химическая экспертиза подтвердила, что основной версией гибели детей является попадание в организм компонентов неустановленного средства от насекомых.

При этом Роспотребнадзор не выявил никаких опасных веществ в продуктах, которые были изъяты из магазина и дома красноярской семьи. Это было необходимо для того, чтобы проверить другую версию произошедшего, которая была выдвинута следователями, – употребление продуктов с неизвестным веществом общетоксического действия.