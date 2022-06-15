Аллерголог рассказал, как защититься от цветения тополя

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Людям с аллергией на тополиный пух необходимо защитить дыхательные пути и глаза. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на аллероголога-иммунолога Владимира Болибока.
По его словам, дома на окна необходимо повесить москитную сетку или марлю, чтобы пыль, пыльца и пух не попадали внутрь. То же самое рекомендуется проделать и на работе.
Болибок посоветовал использовать климат-контроль при отсутствии такой возможности. На улице специалист посоветовал использовать медицинскую маску и солнцезащитные очки, чтобы пыльца не попадала в глаза, нос и рот.
"Опыт весны 2020 года и весны прошлого года показал, что жесткий масочный режим для защиты от коронавируса очень эффективно помогал от респираторных аллергозов. Пыльца – крупная частица по сравнению с вирусом, и она на любой тканевой маске многоразовой застревает и не попадает в дыхательные пути", – отметил Болибок.
Аллерголог рекомендовал обратиться к специалисту при первых симптомах аллергии. Он также посоветовал пройти обследование, чтобы узнать, какой именно аллерген раздражает.
Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению Депздрава Эльмира Каширина перечислила признаки аллергии у маленького ребенка. Так, родителей должны насторожить кожные высыпания, насморк, кашель, чихание, слезоточивость, боли в животе. Врач отметила, что при первых признаках недомогания нужно обратиться к педиатру.
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