Врач предупредила об опасности моновитаминов

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Сейчас во всем мире наблюдается проблема передозировки витаминосодержащих препаратов, рассказала руководитель терапевтических программ центра интуитивного питания и психотерапии расстройств пищевого поведения IntuEat Светлана Бронникова.
По ее словам, особенно опасно модное увлечение моновитаминами. Специалист объяснила, что целью препаратов с высокими и сверхвысокими дозировками действующего вещества является быстрая компенсация нехватки определенных витаминов. Проблема заключается в том, отметила она, что купить их можно без рецепта и какого-либо медицинского контроля за приемом.
"Наиболее опасна передозировка жирорастворимыми витаминами, потому что они быстро и хорошо всасываются, медленно выводятся из организма. Самые неприятные передозировки – это передозировки витамином А и витамином Д", – приводит слова Бронниковой агентство "Прайм".
Врач предупредила, что при употреблении больших доз витамина Д может возникнуть переизбыток кальция. Особенно опасен такой препарат для людей, у которых есть проблемы с желчным пузырем и нарушениями микрофлоры кишечника. Также при переизбытке кальция могут возникнуть тошнота, рвота и сыпь. Употребление в огромных дозах витамина А, добавила специалист, может вызвать нарушение работы почек, сердца и зрения.
Ранее член Российского научного медицинского общества терапевтов Оксана Серебрякова предупредила, что нельзя самостоятельно назначать себе витамины. По ее словам, их переизбыток в организме может привести к нарушению работы ЖКТ, нервной системы, анемии, тошноте, аллергии и другим последствиям. Она отметила, что витамины назначает врач по результатам анализов и состоянию пациента.
"Доктор 24": недостаток витаминов
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