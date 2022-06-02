Врач рассказал, почему витамины из пищи могут не усваиваться

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Врач-диетолог, эндокринолог ЦКБ управления делами президента РФ Егана Королева рассказала Москве 24, что полученные с едой витамины могут не усваиваться в организме по ряду причин. В частности, из-за проблем с ЖКТ, жестких диет и плохого пережевывания пищи.
Большое количество витаминов и минералов усваиваются в кишечнике. Но если его работа нарушается, полезные вещества всасываются хуже, говорит эксперт.
Людям с заболеваниями ЖКТ специалист рекомендует употреблять продукты, в которых содержится витамин A. Он есть в печени трески, моркови и зелени, отмечает диетолог.
Дефицит витаминов может наблюдаться и из-за скудного рациона. В частности, это касается тех, кто сидит на жестких диетах. "Если ты не ешь продукты, богатые витаминами, то ты просто не получаешь эти витамины, тебе неоткуда их взять", – подчеркнула Королева в интервью программе "Доктор 24".
Больше всего витаминов содержится в овощах, фруктах и молочных продуктах, поэтому специалист рекомендует обязательно их употреблять.
Еще одной распространенной причиной гиповитаминоза является плохое пережевывание пищи. Чаще всего этому подвержена молодежь, говорит Королева. Дело в том, что именно молодые люди едят быстро, в сухомятку и не до конца прожевывают пищу, объясняет она.
Кроме того, некоторое количество витаминов можно уничтожить при термической обработке овощей и фруктов. Например, теплового воздействия боится витамин C, указала Королева.
"Витамин C находится в брокколи и в картофеле. И если их подвергать термической обработке, то, естественно, содержание витамина C резко падает в этом продукте. Поэтому если вы едите картофель или брокколи с целью получения витамина C, то вы должны знать, что это не те продукты, из которых первостепенно нужно получать этот витамин", – предупреждает диетолог.
Людям из группы риска, у которых имеются заболевания желудка и сахарный диабет, специалист рекомендует обратиться к врачу и проверить уровень витаминов B1,B3, B6, B9 и B12.
Если человек не высыпается, то витамины у него тоже будут хуже усваиваться, продолжает Королева. Дело в том, что организм находится в стрессе из-за недосыпа и в нем происходят сбои. "Поэтому недостаток сна – это серьезный вопрос. Нужно выяснять, как человек при этом себя чувствует, насколько разбитым или не разбитым с утра, почему это происходит", – отмечает эксперт.
Например, у человека могут начаться проблемы со сном из-за недостатка витаминов группы B и магния. "Они отвечают за передачу нейронных связей, за спокойное состояние. Не зря говорят о том, что любой стресс, любое недомогание, а для организма плохой сон – это тоже стресс, вымывает суточную норму магния из крови – это 400 миллиграммов", – заключила специалист.
Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок посоветовал пить витамины вместе с едой, чтобы улучшить их усвоение. По словам эксперта, это связано с устройством пищеварительной системы. Он также добавил, что натуральные продукты зачастую не в состоянии восполнить полный комплекс витаминов.
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