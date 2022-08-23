Эпидемиолог назвал советский суперфуд средством профилактики опасных болезней

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В СССР суперфудом считался рыбий жир. Он был достаточно полезным, однако представлял собой неприятно пахнущую жидкость, рассказал "Ленте.ру" санитарный врач, эпидемиолог Николай Дубинин.
На сегодняшний день, по словам медика, препарат представляет собой экстракт, но чаще – капсулы, поэтому применять его стало удобнее. Заменой этому лекарству являются рыба, морепродукты, грецкие орехи, льняное и рапсовое масло.
"Полинасыщенные жирные кислоты омега-3, содержащиеся в рыбьем жире, влияют на образование в организме биологически активных веществ (тканевых гормонов), которые способствуют обмену веществ", – подчеркнул эксперт.
Он уточнил, что рыбий жир используют для лечения и профилактики атеросклероза, ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности. Употребление этой добавки также помогает понижать артериальное давление, снимать воспаление и уменьшать симптомы ревматоидного артрита.
Дубинин отметил, что рыбий жир усваивается почти на 100%, кроме того, у него практически нет противопоказаний, а побочные эффекты несильно выражены.
"После применения препарата может появиться неприятный запах изо рта, неприятный запах пота, головная боль, изжога, тошнота или диарея", – предупредил медик.
Он уточнил, что при аллергии на рыбу и морепродукты перед применением этой добавки необходимо проконсультироваться со специалистом.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе яблок для снижения уровня холестерина. Она отмечала, что в этом фрукте есть растворимая клетчатка, которая хорошо выводит соли тяжелых металлов и радионуклиды.
Кроме того, по словам эксперта, яблоки также содержат большое количество витаминов и антиоксидантов, железо, йод. При этом сообщалось, что витамины содержатся под кожурой, однако оболочку магазинных яблок следует убирать.
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