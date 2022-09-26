Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни. По его словам, в город идет уже третий по счету южный циклон. Об этом сообщает News.ru.

"К сожалению, нас ждет совершенно невыразительное начало рабочей недели. Так, в понедельник и вторник в столице будут идти кратковременные дожди", – рассказал Шувалов.

Он уточнил, что температура воздуха в эти дни составит 12–13 градусов тепла.

"В то же время к среде в Москву придет уже третий по счету южный циклон, что, в свою очередь, немного повысит среднесуточную температуру в городе", – добавил метеоролог.

До конца сентября погода в Москве будет холодной и дождливой, предупредил ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, в первой половине этой недели температура не поднимется выше 12 градусов.

В ночное время столбики термометров опустятся до отметки 3–8 градусов.

Синоптик отметил, что во второй половине недели в городе потеплеет, осадков станет меньше, они приобретут мозаичный характер с небольшой интенсивностью.

