Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни. По его словам, в город идет уже третий по счету южный циклон. Об этом сообщает News.ru.
"К сожалению, нас ждет совершенно невыразительное начало рабочей недели. Так, в понедельник и вторник в столице будут идти кратковременные дожди", – рассказал Шувалов.
Он уточнил, что температура воздуха в эти дни составит 12–13 градусов тепла.
"В то же время к среде в Москву придет уже третий по счету южный циклон, что, в свою очередь, немного повысит среднесуточную температуру в городе", – добавил метеоролог.
До конца сентября погода в Москве будет холодной и дождливой, предупредил ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, в первой половине этой недели температура не поднимется выше 12 градусов.
В ночное время столбики термометров опустятся до отметки 3–8 градусов.
Синоптик отметил, что во второй половине недели в городе потеплеет, осадков станет меньше, они приобретут мозаичный характер с небольшой интенсивностью.
"Утро": в столице ожидается 11 градусов 26 сентября
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: