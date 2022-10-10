Территория РФ теплеет в 2,5 раза быстрее, чем планета в целом – Росгидромет

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Глава Росгидромета Игорь Шумаков заявил об ускоренных темпах потепления климата на территории России относительно средних планетарных значений. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Территория России теплеет быстрее в 2,5 раза, чем планета в целом. Причем каждое десятилетие (...) теплее предыдущего", – заявил эксперт.

По словам Шумакова, наибольшее потепление фиксируется в северной полярной области России. Кроме того, происходит процесс деградации многолетней мерзлоты и сокращения площади морского льда в Арктике.

Директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Владимир Катцов отметил, что обозначенные условия вызваны тем, что значительная часть России находится в высоких широтах. Кроме того, суша теплеет быстрее, чем океан.

Теплосодержание океана на отрезке с 2018 по 2022 год, как пояснил Шумаков, было выше, чем в любой другой пятилетний период. При этом в последние 20 лет темпы потепления океана увеличились в наибольшей степени.

Глава Росгидромета заявил, что ведомство планирует расширить фоновый мониторинг многолетней мерзлоты. Кроме того, будет адаптирована гидрологическая наблюдательная сеть. По мнению Шумакова, требуется существенно расширить государственную систему климатического и экологического мониторинга и прогнозирования.

Ранее Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКККП) и Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) выпустили совместное заявление о рисках усиления волн аномальной жары из-за дальнейшего изменения климата.

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