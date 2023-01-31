Москвичей предупредили о небольших осадках и гололедице

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Во вторник, 31 января, в Москве прогнозируется облачная погода с небольшими осадками. На дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице и Московской области составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до 1 февраля, в столице по-прежнему скользко.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что с 30 января по 3 февраля погоду в столичном регионе будет определять атлантический циклон. Температура в Москве в эту неделю будет выше климатической нормы на 5–6 градусов.

Как сообщал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, самыми теплыми днями окажутся 31 января и 1 февраля, которые традиционно считаются наиболее холодными днями зимы.

"Атмосфера": облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве 31 января

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