06:35Общество
Москвичей предупредили о небольших осадках и гололедице
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Во вторник, 31 января, в Москве прогнозируется облачная погода с небольшими осадками. На дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Днем температура воздуха в столице и Московской области составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба.
Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до 1 февраля, в столице по-прежнему скользко.
Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что с 30 января по 3 февраля погоду в столичном регионе будет определять атлантический циклон. Температура в Москве в эту неделю будет выше климатической нормы на 5–6 градусов.
Как сообщал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, самыми теплыми днями окажутся 31 января и 1 февраля, которые традиционно считаются наиболее холодными днями зимы.
"Атмосфера": облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве 31 января
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