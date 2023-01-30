12:26Общество
Москвичам пообещали теплое начало февраля
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На этой неделе температура воздуха в столице будет выше климатической нормы на 5–6 градусов. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
По словам специалиста, всю рабочую неделю, с 30 января по 3 февраля, погоду в столичном регионе будет определять атлантический циклон. Москва в основном окажется в его теплом секторе.
"Небольшой снежок будет практически всю неделю до пятницы включительно", – отметила синоптик.
"Начиная с 4 февраля температура будет постепенно понижаться. Мы ждем, что она уже будет отрицательной в течение всех суток. Ночью температура воздуха будет в пределах -4...-5, днем прогнозируется -1...-6 градусов", – заключила метеоролог.
Ранее синоптики рассказали, каким ожидается последний месяц зимы в столице. По прогнозам специалистов, морозная погода сохранится и в феврале. Отмечается, что минимальная температура, скорее всего, окажется не ниже -10... -15 градусов.
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