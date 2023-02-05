Синоптик назвал запуск спутника "Электро-Л" знаменательным событием для метеорологии

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал запуск спутника "Электро-Л" знаменательным событием для метеорологии. Об этом синоптик рассказал ТАСС.

С космодрома Байконур ракета-носитель "Протон-М" со спутником "Электро-Л" № 4 стартовала 5 февраля в 12:12 (по московскому времени).

"Такие станционные спутники находятся на экваторе чуть ниже 36 тысяч километров и вращаются с той же скоростью, что и Земля", – сказал синоптик.

Вильфанд отметил, что подобные спутники контролируется места, где появляется то или иное барическое образование, фронтальный раздел. Кроме того, спутники видят, где возникают лесные пожары и другие инциденты.

"Это очень важно, что происходит увеличение спутниковой группировки", – подчеркнул спикер.

Главные преимущества геостационарного спутника по сравнению с полярно-орбитальными – это неподвижность относительно Земли и высота, заявил Вильфанд. Полярно-орбитальные спутники летают на высоте всего 900 километров и по одной и той же орбите от южного к северному полюсу.

"Он летит, под ним вращается Земля, и так фиксируется погода в разных регионах", – подвел итог Вильфанд.

Ранее генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов рассказал, что первый пуск ракеты "Союз-5" запланирован в 2024 году. До этого сообщалось, что старт был намечен на четвертый квартал текущего года.



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