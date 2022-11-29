Метеозависимым рассказали, как пережить перепады атмосферного давления

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Во вторник, 29 ноября, атмосферное давление в Москве может составить 768–771 миллиметр ртутного столба, что на 20–23 миллиметра выше нормы. В связи с этим врач общей практики, главный врач клиники Preventamed Елена Кудашкина в беседе с Life.ru рассказала, как пережить перепады давления метеозависимым людям.

По словам специалиста, избежать неприятного самочувствия в период "барической горы" можно, следуя четырем правилам, среди которых – качественный сон, питьевой режим, прогулки на свежем воздухе, а также укрепление сосудов.

Кудашкина объяснила, что качественный сон поможет организму сохранить адаптивные способности, которые будут полезны в период меняющихся погодных условий.

Около 1,5–2 литров воды в день окажут положительное воздействие на организм в период понижения артериального давления. Прогулки на свежем воздухе помогут метеозависимым избежать гипоксии.

Укрепить сосуды, уточнила специалист, можно с помощью физиотерапии и соблюдения лечебной диеты с уменьшением объемов потребляемого сахара.

Реакция организма на повышенное атмосферное давление может проявляться в одышке и сильной головной боли.

В случае обнаружения подобных симптомов в период повышенного атмосферного давления главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников посоветовал горожанам обратиться к врачу и пройти обследование.



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