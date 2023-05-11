"Аэроэкспресс" отменит часть рейсов во Внуково и обратно 14 мая из-за работ на ж/д пути

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Часть рейсов "Аэроэкспресса" в аэропорт Внуково и обратно отменят 14 мая из-за работ на железной дороге. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале перевозчика.

"В этот день не будет рейсов в 06:00 и с 16:00 до конца дня с Киевского вокзала в аэропорт, а также с 15:00 до конца дня из аэропорта", – уточняется в публикации.

График движения поездов изменится и 13 мая. Так, не будет рейсов в 06:00, с 15:00 во Внуково и с 14:00 из аэропорта.

Пресс-служба "Аэроэкспресса" посоветовала гражданам, которым необходимо будет в эти дни добраться до аэропорта, пересесть на Сокольническую или Калининско-Солнцевскую линию метро, а затем воспользоваться наземным общественным транспортом.

Ранее москвичей предупредили об изменении столичных маршрутов 13 мая из-за проведения мотофестиваля. Они коснутся ряда автобусов и будут действовать с 11:30 до завершения мероприятия.

В ведомстве отметили, что маршруты 024 и с920 перестанут курсировать в центре столицы. При этом маршруты м2, м3 и м9 продолжат работу только на двух участках.



Расписание пригородных поездов на Ленинградском направлении изменится с 11 по 29 мая