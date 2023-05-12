Расписание поездов на Ленинградском направлении изменится 13 и 14 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Никита Симонов

Расписание движения поездов на Ленинградском направлении Московской железной дороги (МЖД) изменится 13 и 14 мая. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

"С 12:00 до 15:00 интервалы движения увеличены до часа, в остальное время – до 40 минут, часть поездов проследует укороченными маршрутами от/до Сходни, у части поездов изменится набор остановок на участке Крюково – Ленинградский вокзал", – говорится в сообщении.

Дептранс объяснил, что в это время будут модернизировать инфраструктуру на станции Крюково (Зеленоград) для подготовки к запуску третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3), также там будут проводить работы по капитальному ремонту пути в дальнем пригороде.

Ранее сообщалось, что график поездов изменится на Курском и Рижском направлениях МЖД и МЦД-2 с 13 по 26 мая. На период ограничений часть составов выведут из расписания. Некоторые проследуют по укороченным маршрутам, а у других изменится время прибытия и отправления.

Также до 29 мая изменится график поездов на Ленинградском направлении МЖД. Интервалы движения в часы пик увеличатся до 20 минут, а после 22:00 – до 40 минут.

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