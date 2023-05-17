Расписание поездов на Киевском направлении МЖД изменится с 20 мая по 3 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

График движения поездов изменится на Киевском направлении МЖД с 20 мая по 3 июня из-за работ по развитию инфраструктуры будущего МЦД-4. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Отмечается, что изменения затронут в том числе аэроэкспрессы. У некоторых составов изменится время отправления и прибытия, у других сократится количество остановок на маршруте. Часть поездов и вовсе выведут из расписания. А 27–29 мая на участке Крекшино – Апрелевка поезда будут следовать по одному пути в реверсивном режиме.

В указанный период, до 00:01 3 июня, на станции Москва-Пассажирская-Киевская специалисты уложат станционные пути, а также установят два стрелочных перевода. На станции Апрелевка между тем работы начнутся в ночь на 27 мая и продолжатся до 04:01 29 мая. Там установят три скоростных стрелочных перевода и демонтируют рельсошпальную решетку.

Ранее сообщалось, что до 29 мая по измененному расписанию будут следовать поезда на Курском и Рижском направлениях МЖД и МЦД-2. В будние дни часть составов выведут из графика, некоторые проследуют по укороченным маршрутам. В выходные же планируется увеличение интервалов между поездами.