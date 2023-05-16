Москвичам рекомендовали пользоваться городским транспортом из-за вечерних заторов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московским автомобилистам посоветовали воспользоваться городским транспортом из-за вечерних заторов. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале столичного Дептранса.

"В центре 8 баллов – рекомендуем воспользоваться городским транспортом. Основные затруднения в центральной части города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД", – говорится в публикации.

Ведомство призвало отложить поездки в центр столицы. Водителей просят быть внимательными и не отвлекаться во время движения.

Ранее стало известно, что порядка 68% москвичей добираются до места работы менее чем за час. Выяснилось, что около 43% человек тратят на дорогу до работы от 30 минут до часа, еще 25% – менее 30 минут. 27% закладывают на дорогу в офис 1–2 часа. Больше двух часов на дорогу тратит только 3% москвичей и жителей Подмосковья. Доля тех, кто добирается до работы от 3 и более часов, составила 2%.

