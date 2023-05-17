Московский метрополитен выпустил "Тройки" в честь Весеннего велофестиваля

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве выпустили тематические "Тройки", посвященные Весеннему велофестивалю, который пройдет в столице 21 мая. Об этом столичный Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.

Купить карты с символикой фестиваля можно в кассах Большой кольцевой линии (БКЛ), их тираж ограничен. В сообщении отметили, что велофестиваль проводится каждый год по решению мэра Москвы Сергея Собянина.

"Приезжайте с родными и друзьями, ждем всех!" – добавили в Дептрансе.

Ранее в столичном метрополитене появились тематические "Тройки" и билеты "Единый" на одну и две поездки, посвященные 88-летию метро Москвы. Приобрести "Тройку" можно было на станциях БКЛ, а "Единый" – в автоматах и кассах по продаже билетов.

Также в московском метро и МЦК начали тестировать виртуальную "Тройку". Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что выпустить ее можно будет выпустить в личном кабинете приложения "Метро Москвы". Благодаря такой карте пассажиры смогут приобретать большинство билетов, которые будут в виде QR-кода. Его необходимо отсканировать на турникете метрополитена или на валидаторе в наземном транспорте.