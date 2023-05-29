Рок-группа Киану Ривза воссоединилась спустя 20 лет

Фото: ТАСС/Zuma

Рок-группа Киану Ривза Dogstar дала первый за 20 лет концерт. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на портал Today.

Музыканты выступили на фестивале BottleRock Napa Valley 27 мая. Они исполнили песни из первых двух альбомов и из грядущего. Dogstar также анонсировали тур в поддержку еще не вышедшего альбома.

"Я скучал по игре вместе, скучал по написанию песен, скучал по выступлениям вместе. Это то, чего мне всегда не хватало", – отметил Ривз.

Ривз, который играет на бас-гитаре, поделился, что участники группы оставались друзьями все время с момента приостановки деятельности коллектива и репетировали. Во время пандемии COVID-19 в 2020 году музыканты придумали новый материал, так как у них появилось больше времени из-за ограничений на поездки и карантина, добавил он.

После выступления участники группы написали в социальных сетях, что они рады возвращению, и поблагодарили фанатов. Ривз сообщил, что когда музыканты стали играть, то "это было хорошо, действительно позитивно и креативно", тогда они подумали о возвращении на сцену.

Ранее боевик "Джон Уик – 4", в котором Ривз исполнил главную роль, стал лидером проката в России и СНГ. Согласно неофициальным и предварительным данным, фильм собрал 191,7 миллиона рублей с 30 марта по 2 апреля.

Также сообщалось, что британская брит-поп-группа Blur воссоединится впервые с 2015 года и проведет концерт на стадионе "Уэмбли" в Лондоне 8 июля 2023 года. В этом году Blur отмечает 35 лет со дня основания.