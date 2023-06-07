Туристический форум "Путешествуй!" пройдет на ВДНХ с 8 по 11 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба ВДНХ

Москвичи смогут узнать о туристических направлениях по регионам России на фестивале "Путешествуй!" на ВДНХ 8–11 июня, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что на площади Промышленности будет представлено более 50 стендов с презентациями от российских регионов, зарубежных стран и туристических компаний. Страной-партнером в этом году выступает Киргизия, на фестивале также можно найти стенды Узбекистана, Филиппин и Саудовской Аравии.

Владимирская область и город Суздаль будут носить статус "новогодней столицы России", поскольку в 2024 году город ждет празднование тысячелетия со дня основания. Екатеринбург и Пермь также представят программу празднования 300-летия. Посетители смогут познакомиться с кулинарными традициями регионов, а также продегустировать местные блюда. Традиционную кухню также представят Мурманская, Орловская и Рязанская области.

Кроме того, АО "АвтоВАЗ" совместно с Самарской областью приготовит интерактивную площадку с гоночными симуляторами, на которой посетители смогут сесть за руль болида. Еще на сцене мероприятия выступят этнические коллективы и кавер-группы, пройдут ток-шоу, встречи с известными блогерами и игра "Что? Где? Когда?".

Помимо развлекательной части, на фестивале предусмотрена деловая программа "Электрификация", которая состоится в павильоне № 55. В рамках нее пройдет более 30 сессий по таким направлениям, как "Государство", "Инвестиции", "Инфраструктура", "Человек", "Технологии", "Дни молодежи".

На пленарной сессии "Туризм как фактор регионального развития. Планы и новые решения" спикеры озвучат ключевые задачи туристической отрасли на 2025–2030 год в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Между тем впервые на площадке пройдет клуб губернаторов, участники которого обсудят роль туризма в социальном и экономическом развитии регионов. Кроме того, в первый раз на форуме состоятся "Дни молодежи", представленные блоками "Профессия" и "Личное развитие". В рамках программы молодые специалисты обсудят перспективы молодежного туризма, а также развитие научно-популярного туризма.

В павильоне также разместят стенды агентств инвестиционного развития, инфраструктурных решений и франчайзинговых проектов в сфере туризма. В частности, гости смогут увидеть планы по строительству горнолыжных и оздоровительных курортов Киргизии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы на исторический фестиваль "Времена и эпохи". Мероприятие продлится пять дней – с 8 по 12 июня.

Для гостей фестиваля будет работать 41 площадка, причем в этом году четыре из них впервые разместят в парках, где и пройдут основные действа. Еще 16 площадок с выставками будут привычно расположены в центре города, а остальные – разбросаны по всей Москве.

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