Собянин рассказал о строительстве соцобъектов в разных районах Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новые социальные объекты появятся на востоке, юго-востоке и юге столицы, рассказал Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

"Стоматологическая поликлиника, учебные корпуса и детские сады – построим новые социальные объекты в разных районах Москвы", – говорится в его публикации.

Градоначальник сообщил, что под стоматологическую поликлинику город выделил около 0,3 гектара на Новогиреевской улице.

Также, по словам мэра Москвы, на востоке города откроют учебный корпус на 1 500 мест, на базе которого будут работать школа и детский сад. Его планируют возвести на Сиреневом бульваре в Измайлове. Площадь территории под строительство составляет примерно 3,5 гектара.

Новый детский сад на 125 мест построили на Мироновской улице в районе Соколиная Гора, добавил Собянин. Здесь будут функционировать различные кружки. Кроме того, с ребятами будут работать психолог и логопед.

На юго-востоке Москвы откроют еще один детский сад на 100 мест. Новое учреждение возведут на Рязанском проспекте, уточнил градоначальник. Позже сделают дополнительный блок на 65 мест.

В южной части города создадут учебный комплекс на 225 мест. Он появится в Нагорном районе. В состав комплекса войдут блок начальных классов на 150 мест и детский сад. Проект реализуют к 2028 году, пообещал мэр.

Ранее Собянин сообщил, что за 12 лет на западе, северо-западе и юго-западе Москвы специалисты построили 237 объектов образования, здравоохранения и спорта. Еще 54 учреждения находятся на стадии реализации.

Так, на улице Коктебельской появится ФОК, а на северо-западе на территории бывшего Тушинского аэродрома власти откроют школу на 1 100 воспитанников. Во время строительства социальных и культурных объектов специалисты учитывается необходимость благоустройства и озеленения прилегающих территорий.



Собянин поручил ускорить открытие новой поликлиники в районе Богородское