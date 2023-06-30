Резервные дни основного периода ЕГЭ в РФ прошли штатно

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Резервные дни основного периода сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) прошли в России в штатном режиме. Информация об этом появилась на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

В сообщении отметили, что резервные дни для сдачи экзамена по различным предметам проходили с 22 по 29 июня. Еще один резервный день пройдет в столице 1 июля. В частности, принять участие в нем смогут те, кто не написал экзамен по математике 26 июня в связи с объявлением его нерабочим днем.

"Также установлен дополнительный резервный день для проведения ЕГЭ по математике в Москве для тех лиц, у которых на 1 июля был запланирован экзамен по другому предмету – 3 июля", – поделились в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ЕГЭ в резервные дни смогут сдать более 15 тысяч выпускников московских школ. Результаты последнего экзамена можно будет узнать не позднее 12 июля.

До этого стало известно, что ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов смогли сдать около 2,9 тысячи человек в этом году. Те, кто не преодолел порог экзамена, смогут пересдать его в резервные дни, а ученики, которые получили неудовлетворительный результат по русскому языку и математике, будут пересдавать в сентябре.

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