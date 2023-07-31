Более половины россиян хотят похудеть для успешной карьеры – опрос

Фото: depositphotos/sasun.buxdaryan@mail.ru

Более половины россиян рассказали, что хотели бы снизить вес для успешного построения карьеры. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса "Работа.ру", который был проведен специально для Москвы 24.

Среди респондентов 35% верят, что внешность играет важную роль для построения карьеры. В свою очередь, 53% считают, что она имеет значение только в определенных сферах деятельности. Всего 12% не согласны, что внешний вид способен оказать влияние на карьерный успех.

Вместе с тем 40% россиян признались, что хотели бы его изменить. Примечательно, что среди ответивших таким образом больше женщин, чем мужчин: 62 против 38% соответственно.





из исследования сервиса "Работа.ру" Чуть больше половины россиян (55%) рассказали, что хотели бы снизить вес. Лечение зубов отметили 39% опрошенных, изменение стиля в одежде – 31%.

Кроме того, 23% респондентов хотели бы новую стрижку, набрать мышцы – 22%, а поработать над походкой и поведением – 21%. О хирургических операциях рассказали 17% опрошенных. В свою очередь, 16% мечтают избавиться от заболеваний кожи.

"В основном эти изменения нужны россиянам, чтобы чувствовать себя увереннее, так ответили 69% респондентов, 62% признались, что хотели бы выглядеть более свежо. Почти каждый третий (30%) стремится выглядеть солиднее и авторитетнее", – говорится в исследовании.

О необходимости скорректировать внешность для смены профессии заявил каждый пятый опрошенный. Получить за счет этого признание коллег хотели бы 5%. Еще 2% надеются быть похожими на своего начальника.

Ранее россияне рассказали, какие препятствия считают основными на пути к росту по карьерной лестнице. Среди опрошенных 54% назвали боязнь перемен, тогда как 40% отметили возрастные ограничения. Об отсутствии связей заявили 30% россиян, и столько же указали неготовность брать на себя ответственность.

