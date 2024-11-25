Юрист Иванова: выплата 13-й зарплаты зависит от усмотрения работодателя

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Выплата 13-й зарплаты зависит только от самого работодателя, поэтому рассчитывать на нее могут далеко не все сотрудники, рассказала юрист Анна Иванова.

Во многих компаниях такая льгота рассматривается в качестве подарка на Новый год или как индексация. Однако, по словам юриста, иногда ее прописывают в коллективном договоре. При этом зачастую работодатели сами решают, выплатить дополнительную зарплату отдельным сотрудникам или не делать этого вовсе.

"Хотя суды зачастую и рассматривают денежные требования в пользу работников, но с премиями подход иной", – отметила Иванова в беседе с агентством "Прайм".

Такая выплата является необязательной, но с 2025 года повышаются размеры налога на доходы физических лиц, из-за чего компании стараются начислить и произвести все переменные выплаты до конца 2024 года, подчеркнула эксперт.

В то же время Иванова рекомендует работодателям включить соответствующее положение о выплате в документ, регулирующий систему оплаты труда, если такая практика существует. Это может быть, например, замена ежегодной индексации или вознаграждение за достижение положительных финансовых результатов.

"Буквально 2–3 предложения помогут работодателю в суде, если работник пойдет за выплатой или за индексацией. Ведь премии посвящена всего лишь одна абстрактная статья в Трудовом кодексе, и если в компании что-то не урегулировано, то за нее додумает суд", – заключила она.

В свою очередь, замглавы правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Елена Рыбакова назвала индивидуальные или коллективные результаты труда, отсутствие дисциплинарных проступков и производственные успехи условиями для выплаты новогодней премии.

Размер бонусов, критерии и срок выплат определяется руководством самостоятельно: поощрение могут перечислять отдельно или вместе с заработной платой. К примеру, новогодняя премия может выплачиваться в процентах от среднегодового или ежемесячного заработка либо от прибыли организации. Также это может быть какая-то фиксированная сумма.