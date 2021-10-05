Гинцбург назвал главную задачу борьбы с пандемией

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Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что главная задача России и других стран в борьбе с корнавирусом – "вакцинироваться, вакцинироваться и вакцинироваться". Об этом сообщает РИА Новости.

"Безусловно, основная задача, которая стоит сейчас перед нашей страной, перед нашим народом, перед международным сообществом – это вакцинироваться, вакцинироваться и вакцинироваться", – сказал он на торжественном вечере в честь 25-летия Российского еврейского конгресса.

Гинцбург выразил надежду, что мероприятие станет стимулом для талантливых молодых специалистов пополнить ряды молекулярных биологов и других ученых, которые борются с инфекцией.

Ранее Гинцбург рассказал, как будут вводить "Спутник V" подросткам 12–17 лет. По его словам, прививку будут делать дважды, но концентрацию уменьшат в пять раз.