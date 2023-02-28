Москвичам пообещали оттепель в начале марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 2 марта в столице ожидается оттепель, однако ассоциировать ее с ранней весной нельзя. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

По его словам, 1 марта погода будет соответствовать своим многолетним значениям. Ночью прогнозируется до -5...-7 градусов, в дневное время – до -2...-4 градусов. Ожидается ветер с порывами до 6–11 метров в секунду с небольшими осадками и облачным прояснением, поделился Вильфанд.

Кроме того, в Москве прогнозируется гололедица.

"Уже 2 марта днем наступает оттепельная погода, к нам будут поступать воздушные массы с Атлантики, и с 2 марта и до конца недели дневные температуры все время будут около нуля", – заявил синоптик.

Вильфанд добавил, что 3 марта ожидается самый теплый день этой недели, столбики термометров остановятся около 2 градусов. Однако, предупредил синоптик, холода еще вернутся в столичный регион.

Между тем глава прогностического центра "METEO" Александр Шувалов рассказал, что климатическая весна вернется в Москву примерно в 20-х числах марта. По его словам, именно в эти дни установится температурная норма в 5–6 градусов тепла.

Он отметил, что погода в столице будет солнечная и ясная.

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