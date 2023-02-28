Синоптик предупредил москвичей о сильных перепадах температуры в марте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичей ожидает неоднородная погода с морозами в первый месяц весны, столбики термометров покажут до минус 15 градусов. Об этом "Интерфаксу" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас, в конце недели, в Москве температура будет заметно выше нормы – 3 и 4 марта температура будет выше нормы примерно на 3 градуса. А затем, на следующей неделе, – понижение температуры и уже ночные температуры прогнозируются двузначные, отрицательные", – указал он.

По словам метеоролога, в первый месяц весны в столицу придут морозы до минус 15 – минус 10 градусов. Он добавил, что в среднем значения столбиков термометров прогнозируются "около нормы".

"Когда мы говорим в среднем – это не значит, что все время будет такой тепленький март, температура около нормы. Ничего подобного. Это норма будет складываться из неоднородной погоды", – отметил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что первая половина весны в столице России прогнозируется холодной, а вторая половина апреля и май будут теплее нормы. Он добавил, что в марте среднемесячная температура будет на два градуса ниже нормы. Однако количество осадков будет соответствовать привычным показателям.

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